Les actifs financiers des ménages dans le monde atteignent un nouveau record

Le passif ou dette des ménages français a augmenté de 5,2%, soit bien plus que la moyenne européenne régionale de 3%. La production économique s'étant contractée en 2020, le taux d'endettement des ménages (passif en % du PIB) a bondi à 81%. Les actifs financiers nets, enfin, ont augmenté de 6%.

Dans le cas de la France, la croissance des actifs financiers des ménages a été de 5,7% en 2020, ce qui correspond à la moyenne régionale de l'Europe occidentale (5,8%). Les dépôts bancaires ont été le principal moteur de cette hausse, avec une augmentation (en stock) de 9,8%, la plus rapide depuis le début du siècle.

La crise devrait aussi contribuer à creuser les inégalités de richesse entre pays riches et pauvres et entre catégories sociales de ces pays

(AOF) - Selon le nouveau rapport d'Allianz, intitulé Global Wealth Report 2021, La taille totale des actifs financiers mondiaux détenus par les ménages a augmenté de 9,7% en 2020, atteignant pour la première fois la barre symbolique des 200 000 milliards d'euros. L'épargne liquide a été la principale contributrice à cette hausse: avec les mesures de confinement réduisant drastiquement les débouchés de consommation, le phénomène de l' "épargne forcée" a pris une dimension mondiale et historique.

