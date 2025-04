Les actifs de BlackRock atteignent un niveau record dans un contexte de volatilité des marchés

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, plus d'analystes) par Pritam Biswas, Davide Barbuscia

Les actifs du plus grand gestionnaire de fonds au monde, BlackRock BLK.N , ont augmenté pour atteindre un niveau record au premier trimestre , malgré la volatilité des marchés financiers alimentée par les propositions de tarifs douaniers du président américain Donald Trump.

Les actifs gérés par la firme new-yorkaise ont augmenté à 11,58 trillions de dollars, contre 10,47 trillions de dollars à la fin de la même période de trois mois un an plus tôt et contre 11,55 trillions de dollars à la fin de l'année dernière, a-t-elle déclaré vendredi. Le bénéfice net deBlackRock est tombé à 1,51 milliard de dollars, soit 9,64 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,57 milliard de dollars, soit 10,48 dollars par action, un an plus tôt. Corrigé d'éléments tels que les coûts liés aux acquisitions, le bénéfice par action s'est élevé à 11,30 dollars, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente. Cetteaugmentation intervient malgré un affaiblissement plus général des actions américaines au premier trimestre, l'optimisme du marché concernant le retour de Trump à la Maison Blanche ayant été suivi d'une incertitude économique causée par l'annonce de droits de douane américains sur les partenaires commerciaux.

"L'incertitude et l'anxiété quant à l'avenir des marchés et de l'économie dominent les conversations des clients", a déclaré Larry Fink, directeur général et président de BlackRock, dans un communiqué.

"Nous avons déjà connu des périodes de ce type lors de changements structurels importants dans les politiques et les marchés, comme la crise financière, le COVID et l'inflation galopante en 2022. Nous sommes toujours restés en contact avec nos clients, et certains des plus grands bonds de croissance de BlackRock ont suivi", a-t-il ajouté.

L'indice de référence S&P 500 a chuté de 4,6 % au premier trimestre 2025, son pire début d'année depuis 2022.

Les dépenses totales au cours du trimestre ont augmenté pour atteindre 3,58 milliards de dollars, contre 3,04 milliards de dollars l'année dernière.

BlackRock a enregistré des entrées nettes à long terme de 83 milliards de dollars, en hausse par rapport à 76 milliards de dollars il y a un an. La majorité des entrées à long terme ont concerné des produits à revenu fixe, à 37,7 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 41,7 milliards de dollars de l'année précédente.

Les flux entrants de produits d'actions au premier trimestre se sont élevés à 19,3 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 18,4 milliards de dollars de l'année précédente. "BlackRock est l'un des plus grands fournisseurs de fonds obligataires, tout en ayant des avantages significatifs en termes de taille pour les actions, les actifs alternatifs et les produits de trésorerie", a déclaré Kyle Sanders, analyste des services financiers pour Edward Jones dans une note.

"Cette diversité réduit la volatilité des bénéfices au cours des cycles de marché", a-t-il ajouté.

M. Fink a déclaré en début de semaine que l'économie américaine pourrait déjà être en train de se contracter , quelques jours après que l'annonce par M. Trump de nouveaux droits de douane élevés a déclenché une déroute brutale sur les marchés. Par la suite, M. Trump a temporairement réduit les prélèvements sur certains pays dans un revirement surprise qui a apporté un certain soulagement aux marchés meurtris du monde entier.

Les actions de BlackRock ont perdu près de 11 % depuis l'annonce des droits de douane par M. Trump la semaine dernière, à l'occasion du "Jour de la libération".

Cependant, M. Fink a déclaré que la faiblesse du marché était "plus une opportunité d'achat qu'une opportunité de vente" à long terme et qu'elle ne posait pas de risques systémiques.