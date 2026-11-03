Les actifs d'Apollo atteignent 1 070 milliards de dollars grâce à la demande en investissements alternatifs

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Apollo Global Management APO.N a enregistré 53 milliards de dollars d'entrées de capitaux au troisième trimestre, portant le total des actifs sous gestion à 1 070 milliards de dollars, tandis que les revenus liés aux commissions ont atteint un niveau record, les investisseurs continuant d'injecter des capitaux dans les placements alternatifs.

Ces entrées de capitaux soulignent l’intérêt persistant pour les placements alternatifs, les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles et à se tourner vers les marchés privés pour obtenir des rendements plus élevés, malgré la volatilité des marchés, l’incertitude économique et les inquiétudes liées aux valorisations.

Les revenus liés aux commissions ont progressé de 23% au troisième trimestre, portés par un chiffre d’affaires trimestriel record lié aux commissions et par une augmentation des marges. Les actifs sous gestion ont augmenté de 18% par rapport à l’année précédente.

La société new-yorkaise a enregistré un résultat net ajusté, hors éléments exceptionnels, de 2,15 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 2,14 dollars par action l’année précédente.

Apollo, qui a été fondée en 1990 en tant que société de capital-investissement et s’est depuis fortement développée dans les secteurs du crédit et de l’assurance, a indiqué que le déploiement brut de capitaux avait progressé d’environ 18% au troisième trimestre.

Les montages de dossiers, portés par l’existence d’opportunités d’investissement et de crédit attractives, se sont élevés à 114 milliards de dollars, soit une hausse de 52% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cet afflux constant de capitaux a permis aux principaux gestionnaires d’actifs alternatifs d’augmenter leurs fonds et leurs actifs sous gestion, même si des interrogations persistent quant à la liquidité et au rythme des opérations.

Marc Rowan, directeur général d’Apollo, s’est engagé à renforcer la transparence et la liquidité des actifs privés, alors que les valorisations de ces actifs, généralement illiquides, font l’objet d’un examen minutieux dans l’ensemble du secteur.

Selon les normes GAAP, Apollo a enregistré une perte de 1,06 milliard de dollars au troisième trimestre, due à des pertes latentes liées à la valorisation au prix du marché, les taux d’intérêt restant élevés.

L'action Apollo a reculé de 17,5% en 2026. Les titres des gestionnaires d'actifs alternatifs ont chuté à Wall Street en début d'année, le secteur du crédit privé ayant subi une vague de ventes massives suite à une forte augmentation des retraits des investisseurs de leurs fonds.