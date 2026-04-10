Les actifs californiens de Rio Tinto dans le domaine du bore suscitent l'intérêt des soumissionnaires, selon Bloomberg News

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Les actifs américains de Rio Tinto

RIO.AX RIO.L qui produisent le minéral essentiel qu'est le bore ont suscité l'intérêt de plus d'une douzaine de soumissionnaires potentiels et pourraient être évalués jusqu'à 2 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des sources.

WE Soda, Magris Resources et U.S. Silica Holdings font partie des entreprises intéressées par l'achat des actifs de bore de Rio en Californie et devraient faire des offres fermes à Rio Tinto d'ici juin, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Rio et les entreprises concernées n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le bore minéral est utilisé dans l'énergie nucléaire, les turbines éoliennes, les verres spéciaux, les céramiques, les isolants de pointe, les engrais, les produits chimiques de nettoyage et comme additif dans les forages pétroliers et gaziers.

L'année dernière, le bore a été ajouté à la liste des minéraux critiques des États-Unis ( ) par l'U.S. Geological Survey et le ministère de l'intérieur, en raison des risques d'approvisionnement, du nombre limité de produits de substitution et de la forte concentration de la production en dehors des États-Unis.

L'éventuelle décision de se débarrasser de cet actif intervient après que Simon Trott, le directeur général de l'entreprise minière anglo-australienne, a présenté un plan visant à générer entre 5 et 10 milliards de dollars en 2025 grâce à des désinvestissements et à une augmentation de la productivité, dans le but de simplifier la structure de la plus grande entreprise minière de minerai de fer au monde.