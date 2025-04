Les actifs américains sont laissés pour compte dans le rallye de soulagement après la pause de Trump sur les droits de douane

Lesactions asiatiques ont grimpé et un selloff obligataire maniaque s'est stabilisé jeudi après que le président américain Donald Trump ait déclaré qu'il réduirait temporairement les droits de douane élevés qu'il vient d'imposer à des douzaines de pays. À la suite d'une déroute des marchés qui a duré plusieurs jours et qui a effacé des milliers de milliards de dollars des actions mondiales et secoué les obligations du Trésor américain et le dollar, M. Trump a annoncé mercredi une pause de 90 jours sur un grand nombre de ses nouveaux droits de douane , dans un revirement choquant. Mais les contrats à terme sur les actions américaines et le dollar ont été exclus du rallye de soulagement de jeudi, malgré un bond de Wall Street dans la nuit, alors que la confiance des investisseurs dans l'administration américaine s'effrite et que le commerce "vendre l'Amérique" s'intensifie. "Le monde, politique et financier, regarde avec horreur, et non avec stupéfaction, une administration qui donne la priorité à la signature d'un décret sur l'augmentation de la consommation d'eau dans les pommes de douche, le jour même où le marché obligataire s'effondre et où les investisseurs s'interrogent sur la crédibilité à long terme de l'administration qui a fait volte-face sur la plus importante de ses politiques, les tarifs douaniers", a déclaré Martin Whetton, responsable de la stratégie des marchés financiers chez Westpac. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont chuté de plus de 1 % après une brève reprise au début de la session asiatique, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont chuté de 0,75 %. Les deux indices ont enregistré leurs plus grands gains quotidiens en pourcentage depuis plus d'une décennie au cours de la séance de mercredi. Le dollar a chuté de 0,7% contre le yen JPY=EBS et de 0,6% contre le franc suisse CHF=EBS , ne parvenant pas à maintenir sa forte hausse de la nuit contre les deux monnaies refuges, soulignant l'incertitude du marché sur les perspectives à long terme. FRX/ "Je pense que le mouvement initial était juste une couverture massive des positions courtes, et cela a donné au monde un peu de répit, à l'exception de la Chine... parce que les marchés commençaient à évaluer le pire scénario", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ. "Mais maintenant que la poussière est retombée, je pense que les marchés sembleront chercher à savoir où aller à partir de maintenant Sur le marché plus large, le Nikkei japonais et les contrats à terme européens ont été parmi les principaux gagnants de la reprise en Asie. Le Nikkei .N225 a bondi de 8 %, les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et DAX FDXc1 ont grimpé d'environ 8 % chacun, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont bondi de 5,4 %. Le revirement de Trump sur les droits de douane spécifiques à certains pays n'est pas absolu. Un droit de douane général de 10 % sur la quasi-totalité des importations américaines restera en vigueur, a indiqué la Maison-Blanche. L'annonce ne semble pas non plus affecter les droits de douane déjà en place sur les automobiles, l'acier et l'aluminium. Il a également accentué la pression sur la Chine en déclarant qu'il porterait les droits de douane sur les importations chinoises à 125 %, contre 104 % à partir de mercredi. Mercredi, la Chine a porté à 84 % les droits de douane supplémentaires sur les produits américains () et a imposé des restrictions () à 18 entreprises américaines, principalement dans le secteur de la défense. Pourtant, les investisseurs semblent pour l'instant considérer la dernière escalade des tensions commerciales sino-américaines avec une lentille étroite, choisissant simplement de se concentrer sur la fenêtre de 90 jours que Trump a accordée au reste du monde. L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 était en hausse de 1%, tandis que l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong a progressé de 2,2%. "Je suppose qu'au moins le soulagement est que le commerce mondial ne s'arrêtera pas complètement", a déclaré Wong Kok Hoong, responsable des ventes d'actions chez Maybank. "La chaîne d'approvisionnement Chine + 1 (est) toujours intacte. Comme le reste du monde sera soumis à des droits de douane viables de 10 % pendant 90 jours, les entreprises ont le temps et la possibilité d'ajuster leurs chaînes d'approvisionnement Mais l'évolution du yuan a été différente, l'unité onshore CNY=CFXS étant tombée à son niveau le plus bas depuis décembre 2007, à 7,3518 pour un dollar. Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux médian CNY=PBOC , autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une bande de 2%, à son niveau le plus bas depuis le 11 septembre 2023. SELLOFF SUR LES OBLIGATIONS La chute brutale des obligations cette semaine a également montré quelques signes d'apaisement jeudi. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans US10YT=RR a chuté à 4,2774%, après avoir touché un plus haut de 4,5150% lors de la session précédente et augmenté de quelque 13 points de base. US/ Une violente chute des bons du Trésor américain au cours des séances précédentes, évoquant la "ruée vers les liquidités" de l'ère COVID , a ravivé les craintes de fragilité sur le plus grand marché obligataire du monde. "Une inflation statique, une Réserve fédérale (patiente), des boycotts potentiels d'acheteurs étrangers, le désendettement des fonds spéculatifs, le rééquilibrage des obligations vers les liquidités et un marché du Trésor illiquide sont autant de raisons pour lesquelles les rendements du Trésor continuent d'augmenter", a déclaré Lawrence Gillum, stratège en chef pour les titres à revenu fixe chez LPL Financial. Les décideurs de la Fed ont signalé qu'ils ne seraient pas prompts à voler à la rescousse avec des réductions de taux d'intérêt parce qu'ils s'attendent à ce que des tarifs douaniers plus élevés stimulent l'inflation, même s'ils s'inquiètent de la politique commerciale de Trump qui pourrait porter un coup à la croissance économique, selon les minutes de la réunion de la banque centrale de la mi-mars publiées mercredi. Les marchés tablent désormais sur une baisse des taux d'environ 80 points de base d'ici décembre, contre plus de 100 points de base en début de semaine. 0#USDIRPR Ailleurs, les prix du pétrole ont chuté alors que les investisseurs s'inquiètent de l'aggravation de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. O/R L'or au comptant XAU= a étendu son ascension et était en dernier lieu en hausse de 1,5% à 3 128,92 $ l'once. GOL/