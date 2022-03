Les achats d’or physique retrouvent des couleurs

Les banques centrales réalisent avec cette guerre la différence entre des actifs sans contrepartie et des actifs dépendant d'engagements de parties tierces.

" La guerre en Ukraine et ses conséquences économiques ont complètement changé la stratégie des banques centrales. Les sanctions imposées à la Russie prouvent que les canaux de règlements internationaux peuvent être fermés en quelques heures, et les réserves détenues à l'extérieur peuvent être saisies en un clic de souris. La réaction russe à ces sanctions prouve que les dettes détenues peuvent être aussi converties en monnaie dévaluée de manière unilatérale ", analyse Laurent Maurel.

(AOF) - Laurent Maurel, analyste chez GoldBroker, souligne que nous assistons à des achats d’or physique toujours plus importants. L’investissement sur les ETF liés à l’or physique a dépassé 60 tonnes depuis début février. Les achats d’or physique chez les détaillants américains sont aussi en très nette hausse. « Mais c’est le rythme d’achats d’or par les banques centrales qui risque de s’accélérer », explique-t-il.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.