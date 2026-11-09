Les accusations d'espionnage portées contre Nvidia devraient entraîner l'adoption de lois visant à restreindre l'accès de la Chine aux puces d'IA

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* Un projet de loi sur la défense nationale pourrait imposer davantage de restrictions aux ventes de puces électroniques américaines à l'étranger

* Ces mesures renforceraient le contrôle du Congrès sur les exportations vers la Chine

* Nvidia s'est opposée aux projets de loi prévoyant des restrictions sur les puces électroniques

par Karen Freifeld

Le Congrès est désormais plus susceptible d’adopter une législation visant à restreindre l’accès de la Chine aux puces d’IA, à la lumière des informations selon lesquelles Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , aurait entretenu une relation avec un agent présumé des services de renseignement chinois, ont déclaré des législateurs et des militants.

Trois mesures relatives aux puces devraient être intégrées au projet de loi annuel d’autorisation de défense pour l’exercice 2027, qui a débuté en octobre. La liaison de M. Huang, ainsi que ses relations étroites avec le président Donald Trump, ont renforcé l’urgence des inquiétudes concernant l’accès de la Chine à des puces de pointe susceptibles de compromettre la sécurité nationale américaine.

Ces mesures sont l'"AI Overwatch Act" , qui donnerait au Congrès le pouvoir de contrôler les exportations de puces de pointe, le "Chip Security Act", qui obligerait les entreprises à tracer leurs puces afin de lutter contre la contrebande, et le "Match Act" , qui inciterait les alliés des États-Unis à restreindre davantage les exportations d’équipements de fabrication de puces vers la Chine.

Nvidia est considérée comme la principale opposante aux lois "Chip Security Act" et "AI Overwatch Act", selon un ancien membre du personnel du Congrès qui a été en contact direct avec l’entreprise pendant plusieurs mois.

Jusqu’à ce que le ministère américain de la Justice prononce l’année dernière des mises en accusation liées à la contrebande de puces, Huang et Nvidia avaient affirmé qu’une telle contrebande n’existait pas. L’entreprise a déclaré qu’elle respectait la législation en matière d’exportation.

Nvidia n’a pas souhaité faire de commentaire.

La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a fait avancer ces trois projets de loi en début d’année. Ils font désormais partie du paquet de mesures relatif à la loi d’autorisation de la défense nationale (National Defense Authorization Act) examiné par le Sénat.

Dans une déclaration commune publiée lundi, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, du Massachusetts, et son collègue républicain Jim Banks, de l’Indiana, ont déclaré que "la confirmation par Jensen Huang, directeur général de Nvidia, d’une relation avec un espion présumé au service des services de renseignement chinois rend ces préoccupations en matière de sécurité nationale encore plus urgentes".

Ils ont ajouté: "Il est temps que le Congrès prenne des mesures décisives pour adopter des projets de loi clés, tels que l’AI Overwatch Act dans le cadre de la NDAA, qui couperont les voies par lesquelles la Chine accède aux puces de pointe."

En mars, les sénateurs avaient exhorté le ministère du Commerce à suspendre ou à réexaminer les licences d’exportation de Nvidia vers la Chine et à mener un examen complet de sécurité.

Le député démocrate de l’Illinois, Bill Foster, s’est fait l’écho des sentiments des sénateurs. "Le Congrès dispose des outils nécessaires pour empêcher que de puissantes puces d’IA ne tombent entre de mauvaises mains et ne constituent un risque pour la sécurité nationale", a déclaré M. Foster lundi sur X, en réaction à la nouvelle de la liaison de M. Huang.

Il a indiqué que le "Chip Security Act", qu’il a présenté avec le député républicain Bill Huizenga, du Michigan, avait été adopté à l’unanimité en commission à la Chambre des représentants. "Il est temps de le faire adopter", a-t-il déclaré.

"L’obstacle que ces projets de loi doivent surmonter est d’obtenir le soutien de la Maison Blanche", a déclaré Chris MacKenzie, porte-parole d’Americans for Responsible Innovation, une organisation à but non lucratif de Washington favorable à ces mesures. "Compte tenu de tout ce qui a été révélé, il serait coûteux pour la Maison Blanche de soutenir Nvidia dans un bras de fer avec le Congrès concernant la restriction de l’accès des Chinois aux puces."

La Maison Blanche n’a pas commenté ces mesures.

L’Information Technology Industry Council, qui compte notamment Nvidia parmi ses membres, s’est opposé à ces mesures, arguant qu’elles pourraient nuire à la compétitivité des États-Unis et compliquer la politique de contrôle des exportations. Une porte-parole du conseil a refusé de commenter la situation actuelle de Nvidia.