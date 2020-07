Les accords du "Ségur de la santé" sont signés

(AOF) - Le Premier ministre Jean Castex et les représentants syndicaux ont signé les accords de revalorisation salariale du personnel hospitalier conclu dans le cadre du "Ségur de la santé". Les personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, masseurs-kinésithérapeute) et non médicaux (techniciens, brancardiers, agents administratifs...) ont notamment obtenu 7,5 milliards d'euros. Concrètement, les salaires du personnel des hôpitaux et des Ehpad publics sont augmentés de 183 euros nets mensuels.