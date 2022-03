Les 5 ETF à effet de levier sur les matières premières les plus populaires depuis le début de l’année

Les prix de diverses matières premières comestibles et non comestibles ont atteint des niveaux record ou pluriannuels.

Les matières premières ont le vent en poupe depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les prix de diverses matières premières comestibles et non comestibles ont atteint des niveaux record ou pluriannuels. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la congestion des ports et la flambée de la demande en sont la cause. La guerre entre la Russie et l’Ukraine est venue exacerber la situation en privant le monde d’une grande partie des produits de base essentiels tels que le blé, le gaz, le pétrole et les métaux. Pour mettre les choses en perspective, la Russie et l’Ukraine représentent près d’un tiers des exportations de blé et d’orge, et environ un cinquième du commerce du maïs. (FAOTSTAT). En ce qui concerne l’énergie, la Russie est responsable de 17 % de la production mondiale de gaz naturel, de 12 % de la production de pétrole et de 40 % des importations de gaz naturel de l’Europe (Europa.eu). En outre, la Russie produit environ 7 % du nickel mondial, 6 % de l’aluminium extrait dans le monde, environ 3,5 % de l’approvisionnement mondial en cuivre et une petite partie de la production mondiale de zinc (~2,2 %).

L’indice Bloomberg Commodity (BCOM), qui suit les cours à terme du pétrole, du gaz, des métaux industriels tels que le cuivre et l’aluminium, et des céréales telles que le soja et le blé, a atteint un sommet pluriannuel de 132,63 dollars le 8 mars. L’indice s’est récemment refroidi en raison de l’optimisme quant à la possibilité de conclure prochainement un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. Cet accord pourrait réduire la probabilité de nouvelles restrictions sur les matières premières russes, libérant ainsi l’offre mondiale.

La volatilité des marchés des matières premières a attiré les traders vers les ETF à effet de levier sur les matières premières. Grâce à ces instruments, les traders baissiers et haussiers peuvent avoir accès aux marchés des matières premières et amplifier leurs gains. Bien entendu, les FNB à effet de levier sont des armes à double tranchant et les gains peuvent se transformer en pertes du jour au lendemain. En savoir plus sur les FNB à effet de levier. Cette année, les 5 ETF à effet de levier sur les matières premières suivants ont été parmi les plus populaires par les entrées nettes.

Les 5 principaux ETF à effet de levier sur les matières premières en Amérique

ProShares UltraShort BLOOMBERG CRUDE OIL (SCO) : 398 millions $.

Horizons BetaPro Natural Gas -2x Daily Bear ETF (HND) : 96 millions $.

ProShares Ultra GOLD (UGL) : 89 millions $.

Horizons BetaPro Crude Oil Inverse Leveraged Daily Bear ETF (HOD) : 44 millions $.

ProShares Ultrashort Gold (GLL) : 8,8 millions $.

SCO cherche à réaliser -2x le rendement de l’indice Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil pour une seule journée. L’indice suit les contrats à terme sur le pétrole brut. Par exemple, si l’indice augmente de 1% sur une journée, alors le SCO baissera de 2%, hors frais.

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,95 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Le produit a suscité beaucoup d’intérêt alors que les contrats à terme sur le pétrole brut WTI atteignent un sommet de 13 ans, quelques semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les traders baissiers ont acheté du SCO pour bénéficier d’un repli des prix.

Les 5 meilleurs ETF de matières premières à effet de levier en Europe

WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short (3NGS) : 40,39 millions $.

WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short ETC (3OIS) : 36,67 millions $.

WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short (3BRS) : 25,09 millions $.

WisdomTree Nickel 3x Daily Short (3NIS) : 6,32 millions $.

WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged (3WHL) : 3,09 millions $.

3NGS cherche à fournir un rendement total composé de -3x la performance quotidienne de l’indice Solactive Natural Gas Commodity Futures SL (SOLWSNG2), plus les revenus d’intérêts ajustés pour refléter les frais et coûts associés au produit. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,99% et se négocie sur plusieurs bourses européennes telles que le London Stock Exchange (3LGS, GBX ou 3NGS, USD), le Deustche Boerse Xetra (NGXS, EUR) et la Borsa Italiana (3NGS, EUR).

Les contrats à terme sur le gaz naturel cette année en raison de la pénurie d’exportations de gaz russe. Les traders parient sur un accord de paix qui normalisera le flux d’approvisionnement en gaz naturel vers l’Europe et d’autres pays, et fera finalement baisser les prix.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .