LERN, KBWE et Palladium figurent parmi les pires ETF européens en 2021

En excluant les ETF crypto, à effet de levier, courts et inversés, leRize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF(LERN),KraneSharesCSI China Internet…

En excluant les ETF crypto, à effet de levier, courts et inversés, le Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN), KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (KWBE) et Palladium ETFs figurent en tête de la liste des ETF européens les moins performants de l’année.

LERN investit dans des sociétés “ EdTech ” qui facilitent l’enseignement à distance et virtuel. Le fonds a chuté de plus de 50 % cette année après que les écoles ont progressivement abandonné les outils d’enseignement à distance et rouvert leurs portes. KWBE, quant à lui, a chuté de 48 % à la suite d’une série d’interventions réglementaires chinoises qui ont mis à mal une grande partie de ses principales positions sous-jacentes.

En ce qui concerne le métal précieux Palladium, Swisscanto Precious Metals – Physical Palladium et ZKB Palladium ETF AA CHF ont chuté de -40% et -35% respectivement, après que la demande des constructeurs automobiles pour ce métal a diminué suite à une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Enfin, le iShares MSCI Turkey UCITS ETF a chuté de 34 %, l’inflation et les mauvaises politiques économiques ayant fait des ravages sur l’économie turque et la monnaie locale du pays. (La livre turque a perdu plus de 40 % de sa valeur cette année).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteurd’ETF .