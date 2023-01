Lepermislibre: va s'introduire sur Euronext Growth Paris information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - Lepermislibre, présenté comme 'pionnier de l'auto-école en ligne en France', annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris.



La société assure 'réinventer la formation au permis de conduire' en s'adressant notamment à la génération ' digital native ' qui a grandi avec le développement du numérique



Lepermislibre indique fédérer une communauté de 900 enseignants de la conduite, tous diplômés d'État. Selon la société, les candidats sont séduits par 'la grande flexibilité de la formation avec une liberté inédite de consommation des heures de conduites, 7j/7, de 6h à 23h, depuis plus de 500 villes en France'.



'Ces bénéfices, conjugués à un prix 30 % moins cher qu'en auto-école traditionnelle , ont déjà séduit plus de 360 000 candidats inscrits sur la plateforme depuis la création pour suivre les formations au code de la route et à la conduit', précise Lepermislibre.



Ces trois dernières années, l'activité de la société a été multipliée par 7 de façon exclusivement organique, tendance confirmée sur l'exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 12,2 ME, en croissance de + 185% par rapport à l'exercice précédent.



Le projet d'introduction en bourse vise à doter la Société de moyens financiers complémentaires



L'augmentation de capital prévue est d'environ 8 ME et pourra être portée à 9,2 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à 10,6 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

5,3 ME ont déjà été sécurisés sous la forme d'engagements de souscription, soit environ 66% du montant initial de l'Offre (valable du 25 janvier au 7 février 2023).



Les prix de souscription des actions nouvelles est de 3,83 euros.



Lepermislibre ajoute que 60% des fonds levés seront affectés à la poursuite de la stratégie de diversification de l'offre de la société tandis que 40% seront consacrés à la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d'enseignants partenaires.