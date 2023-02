Lepermislibre: le titre chute au premier jour de cotation information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 12:26

(CercleFinance.com) - L'action Lepermislibre, un spécialiste français de l'auto-école en ligne, chute lourdement ce lundi pour son premier jour de cotation.



Le titre de la société lyonnaise, qui ambitionne de devenir à terme le leader français de l'enseignement de la conduite, abandonnait 13,8% à la mi-journée après avoir été à plusieurs reprises suspendu de cotation.



Le prix de référence avait été fixé à 3,83 euros par action, valorisant la capitalisation boursière de la société à environ 46 millions d'euros suite à l'opération.



L'introduction a été réalisée via l'admission à la négociation des 11,98 millions d'actions ordinaires composant le capital de l'entreprise, auxquelles s'ajoutent 2,07 millions d'actions nouvelles.



Le montant total de l'offre représente environ huit millions d'euros, une somme qui devrait lui permettre d'accroître sa notoriété, d'intensifier son maillage géographique, de renforcer son réseau d'enseignants et d'enrichir ses services.



Depuis 2019, la croissance de la société - qui propose aux candidats des méthodes d'apprentissage et de révision du code de la route numériques - a été particulièrement soutenue.



Lepermislibre vise ainsi l'atteinte d'un résultat d'exploitation positif en 2024, puis un chiffre d'affaires compris entre 45 et 50 millions d'euros en 2025.



Sa structure s'appuie actuellement sur plus de 900 enseignants diplômés d'Etat qui dispensent des cours à travers 1500 points de rendez-vous dans plus de 500 villes en France.



Cette formule a déjà séduit plus de 400.000 candidats en raison de prix 30% moins cher que dans les auto-écoles traditionnelles.