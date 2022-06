Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leonardo : va fusionner sa filiale US avec RADA information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 17:09









(CercleFinance.com) - Leonardo a annoncé que sa filiale américaine Leonardo DRS et RADA Electronic Industries ont conclu un accord définitif pour fusionner leurs activités.



RADA Electronic est un fournisseur de radars tactiques militaires. La société est leader dans le domaine des mini radars tactiques pour la protection des infrastructures critiques, la surveillance des frontières, la protection militaire active et les applications de contre-drones.



' Les actionnaires de RADA détiendront 19,5% du capital du nouvel ensemble qui restera coté au Nasdaq et à la bourse de Tel Aviv. RADA capitalise actuellement 579 M$, ce qui valoriserait la nouvelle entité à près de 3Mds$ ' indique Invest Securities.





