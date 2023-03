Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Leonardo: six hélicoptères de plus pour Abu Dhabi Aviation information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 13:13

(CercleFinance.com) - Leonardo a annoncé qu'Abu Dhabi Aviation (ADA) a signé un contrat portant sur l'acquisition de six hélicoptères bimoteurs intermédiaires AW139.



Les appareils devraient être livrés entre 2024 et 2026 et seront utilisés pour effectuer des missions de transport offshore, élargissant ainsi la flotte d'AW139 d'ADA qui soutient principalement l'industrie de l'énergie.



Gian Piero Cutillo, directeur général de Leonardo Helicopters, a déclaré : ' Ce contrat confirme la présence de l'AW139 au Moyen-Orient et sur le marché mondial de l'industrie énergétique en tant qu'hélicoptère de référence dans sa catégorie. '



' L'achat d'AW139 supplémentaires permettra à ADA de disposer d'un appareil à la pointe de la technologie pour soutenir sa croissance continue dans le secteur ', ajoute Abu Dhabi Aviation.



Leonardo et ADA collaborent depuis plus de 15 ans, l'opérateur ayant acquis un total de 33 appareils à ce jour, dont la plupart sont des AW139.