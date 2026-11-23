Le groupe italien a conclu un accord visant à renforcer la disponibilité opérationnelle et l'efficacité de la flotte d'avions de transport militaire C-27J Spartan du Pérou.

Leonardo a signé avec l'armée de l'air péruvienne un contrat de soutien logistique à long terme couvrant notamment l'assistance technique, la fourniture de pièces détachées, les réparations, la maintenance, la formation et la gestion logistique des appareils.

Cet accord vise à améliorer la disponibilité de la flotte et sa capacité à assurer des missions de défense, d'aide humanitaire, d'évacuation médicale et de secours lors de catastrophes naturelles. Les C-27J jouent notamment un rôle dans l'acheminement rapide de personnel et de matériel vers les régions isolées du pays, grâce à leur capacité à opérer sur des pistes courtes et non aménagées, y compris dans les conditions difficiles des Andes et de l'Amazonie.

Le C-27J Spartan est actuellement exploité par 22 pays, avec plus de 100 appareils commandés et près de 300 000 heures de vol cumulées.

En milieu d'après-midi, le titre Leonardo progressait de 0,6% à la Bourse de Milan.