Leonardo s'empare d'un spécialiste des radars tactiques, RADA

(AOF) - Leonardo a annoncé le rachat en titres par sa filiale Leonardo DRS du groupe israélien, RADA, spécialisé dans les radars tactiques. Les actionnaires de ce dernier recevront 19,5% du nouvel ensemble, qui restera coté au Nasdaq et à la Bourse de Tel Aviv. « Il s’agit d’une excellente combinaison sur le plan stratégique, commercial et financier », a expliqué le groupe italien présent dans l’aérospatiale, la défense et la sécurité. Ce dernier n'a cependant pas communiqué plus de détails.

La société RADA est présentée comme un leader dans le domaine des mini radars tactiques, desservant des marchés attractifs et à forte croissance, notamment la protection des infrastructures critiques, la surveillance des frontières, la protection militaire active et les applications de anti-drones.

Leonardo a précisé que l'opération sera finalisée au quatrième trimestre 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.