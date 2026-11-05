Leonardo relève ses prévisions de commandes, le bénéfice en hausse sur 9M

Leonardo LDOF.MI a relevé jeudi ses prévisions annuelles de commandes, pour la deuxième fois cette année, après avoir enregistré une forte croissance de son bénéfice au cours des neuf premiers mois.

Le groupe italien de l'aérospatiale et de la défense a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que les nouvelles commandes atteignent 29,5 milliards d'euros en 2026, alors que l'entreprise avait déjà relevé en juillet cet objectif à 28,2 milliards d'euros.

Les nouvelles prévisions incluent la contribution d'Iveco Defence Vehicles (IDV), dont Leonardo a finalisé mi-mars l’acquisition auprès du constructeur italien de camions Iveco

IVG.MI pour un montant de 1,6 milliard d’euros, afin de renforcer sa position dans le secteur de la défense terrestre.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe contrôlé par l'État italien a enregistré une hausse de 29,3% de son résultat opérationnel, tandis que les nouvelles commandes ont augmenté de 22,4%, hors IDV.

En incluant IDV, les nouvelles commandes ont progressé de 27,8% pour atteindre 23,3 milliards d’euros et le carnet de commandes a augmenté de 27,7% pour dépasser légèrement les 60 milliards d’euros.

Ces résultats "témoignent d’une nouvelle amélioration de la performance globale du Groupe dans toutes ses divisions, avec une solide progression du chiffre d’affaires et une croissance significative tant en termes de rentabilité que de génération de trésorerie", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Les résultats des neuf premiers mois "confirment la pertinence de notre stratégie de croissance, qui repose sur notre solidité financière, une offre commerciale forte, l’étendue et la richesse de notre gamme de produits, ainsi que l’expansion de nos capacités de production", a déclaré Lorenzo Mariani, directeur général du groupe.

Lorenzo Mariani a ajouté que les alliances, les coentreprises et les fusions-acquisitions restaient des éléments clés pour soutenir la croissance à long terme du groupe.

(Rédigé par Giulia Segreti à Rome ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)