 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 071,25
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Leonardo-Hausse à deux chiffres des commandes, des ventes et de l'Ebita sur neuf mois
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 17:01

Le groupe italien d'aérospatiale et de défense Leonardo LDOF.MI a annoncé mercredi une croissance à deux chiffres de ses commandes, de son chiffre d'affaires et de son Ebita au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à 2024.

Les résultats du groupe ont été stimulés par un contrat de soutien et de formation pour le programme Eurofighter de l'armée de l'air koweïtienne, ainsi que par l'augmentation des revenus de ses divisions électronique et hélicoptère.

"Les résultats des neuf premiers mois de 2025 confirment la performance positive du groupe. La croissance régulière du volume et la solide rentabilité continuent de soutenir notre positionnement concurrentiel sur les marchés nationaux et internationaux", a déclaré Roberto Cingolani, directeur général et administrateur délégué du groupe, dans un communiqué.

Leonardo a confirmé ses prévisions pour 2025, qui avaient été relevées en juillet.

(Rédigé par Giulia Segreti, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

LEONARDO
50,320 EUR MIL -1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank