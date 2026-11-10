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Leonardo DRS remporte un contrat aux USA, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 15:03

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Le groupe a été sélectionné par le Naval Air Systems Command (NAVAIR) pour assurer la production initiale à faible cadence de son système de protection des aéronefs DAIRCM, destiné aux appareils militaires de petite et moyenne taille. Le marché apprécie visiblement la nouvelle : le titre Leonardo progresse de 1,6% à Milan, autour des 51,3 euros.

Leonardo fait savoir que sa filiale états-unienne, Leonardo DRS, a remporté un contrat à commandes d'une durée de trois ans portant sur le système "AN/AAQ-45 Distributed Aperture Infrared Countermeasure (DAIRCM)".

Derrière ce nom un brin barbare se cache concrètement un dispositif intégré combinant la détection des missiles, les contre-mesures infrarouges, l'alerte laser et la détection des tirs hostiles afin de protéger les aéronefs et leurs équipages.

Le contrat couvre la fabrication des équipements, leur intégration aux appareils, l'ingénierie des systèmes, la gestion du programme et le soutien logistique. La production sera assurée sur les sites de Dallas (Texas) et de San Diego (Californie), tandis que les activités d'intégration et de logistique seront réalisées à Fort Walton Beach (Floride).

Déjà déployé sur des aéronefs dans le cadre d'un besoin opérationnel conjoint urgent, le système DAIRCM entre ainsi en phase de production initiale à faible cadence, après une étape de développement.

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