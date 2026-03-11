Leon Black pourrait être entendu dans le cadre du procès intenté par les accusateurs d'Epstein contre la Bank of America, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le juge fixe à mercredi après-midi l'audience concernant la déposition de Black dans l'affaire Epstein

* Le procès affirme que Bank of America a ignoré des paiements suspects de Black à Epstein

* Black a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il n'était pas au courant de la conduite criminelle d'Epstein

(Le contexte est précisé dans les paragraphes 3, 6 à 9; les représentants de Black et de Bank of America refusent de commenter les paragraphes 4 et 5) par Luc Cohen

Le cofondateur milliardaire d'Apollo Global Management, Leon Black, pourrait être entendu dans le cadre d'un procès civil intenté contre Bank of America BAC.N par des femmes qui accusent la banque d'avoir facilité les abus sexuels qu'elles ont subis de la part de Jeffrey Epstein, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Dans un document officiel, le juge Jed Rakoff, basé à Manhattan, a fixé une audience pour mercredi à 15 heures EDT (1900 GMT) "concernant la déposition à venir de Leon Black". Le dossier ne contient pas d'autres détails.

Le procès allègue que la deuxième plus grande banque du pays a ignoré des paiements suspects de Black à Epstein. Le mois dernier, M. Rakoff a jugé que les accusations selon lesquelles la banque aurait négligé de tenir compte d'informations indiquant qu'Epstein se livrait au trafic sexuel étaient suffisantes pour permettre à l'action collective proposée d'aller de l'avant.

Un porte-parole de M. Black s'est refusé à tout commentaire. Il a précédemment nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il n'était pas au courant de la conduite criminelle d'Epstein.

Bank of America s'est refusée à tout commentaire mercredi. La banque a précédemment déclaré que la plaignante dans cette affaire, désignée sous le nom de Jane Doe, avait "au mieux" allégué qu'elle avait fourni des services bancaires à des clients fortunés affiliés à Epstein, et qu'elle n'avait pas prouvé qu'elle avait intentionnellement fait obstruction à l'action des forces de l'ordre.

Le procès est prévu pour le 11 mai.

Epstein est décédé dans une prison de Manhattan en août 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. Le bureau du médecin légiste de la ville de New York a conclu à un suicide.

En 2023, les avocats de Doe ont conclu des règlements de 290 millions de dollars au nom d'autres accusateurs avec JPMorgan Chase et de 75 millions de dollars avec Deutsche Bank. Aucune des deux banques n'a admis avoir commis des actes répréhensibles.

M. Black a quitté son poste de directeur général d'Apollo en 2021, après qu'un cabinet d'avocats extérieur eut découvert qu'il avait versé 158 millions de dollars à M. Epstein pour des services de planification fiscale et successorale.