Leon Black pourrait être entendu dans le cadre du procès intenté par les accusateurs d'Epstein contre Bank of America, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 6)

Le milliardaire Leon Black, cofondateur d'Apollo Global Management, pourrait être entendu dans le cadre d'un procès civil intenté à Bank of America

BAC.N par des femmes qui accusent la banque d'avoir facilité les abus sexuels qu'elles ont subis de la part de Jeffrey Epstein, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Dans un document judiciaire, le juge Jed Rakoff, basé à Manhattan, a fixé une audience pour mercredi à 15 heures EDT (1900 GMT) "concernant la déposition à venir de Leon Black". Le dossier ne contient pas d'autres détails. L'action en justice allègue que Bank of America a ignoré des paiements suspects de Black à Epstein. M. Black a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il n'était pas au courant de la conduite criminelle d'Epstein. Bank of America a nié les allégations de l'action en justice et a déclaré qu'elle attendait avec impatience un examen complet des faits. Epstein est décédé dans une prison de Manhattan alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel en 2019. Son décès a été considéré comme un suicide.