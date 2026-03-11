 Aller au contenu principal
Leon Black pourrait être entendu dans le cadre du procès intenté par les accusateurs d'Epstein contre Bank of America, selon un juge
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 6)

Le milliardaire Leon Black, cofondateur d'Apollo Global Management, pourrait être entendu dans le cadre d'un procès civil intenté à Bank of America

BAC.N par des femmes qui accusent la banque d'avoir facilité les abus sexuels qu'elles ont subis de la part de Jeffrey Epstein, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Dans un document judiciaire, le juge Jed Rakoff, basé à Manhattan, a fixé une audience pour mercredi à 15 heures EDT (1900 GMT) "concernant la déposition à venir de Leon Black". Le dossier ne contient pas d'autres détails. L'action en justice allègue que Bank of America a ignoré des paiements suspects de Black à Epstein. M. Black a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il n'était pas au courant de la conduite criminelle d'Epstein. Bank of America a nié les allégations de l'action en justice et a déclaré qu'elle attendait avec impatience un examen complet des faits. Epstein est décédé dans une prison de Manhattan alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel en 2019. Son décès a été considéré comme un suicide.

Affaire Epstein

