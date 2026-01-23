Lenovo cherche à s'associer à plusieurs modèles d'IA, selon son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Selena Li et Brenda Goh

Lenovo 0992.HK recherche des partenariats avec plusieurs grands modèles linguistiques dans le monde pour équiper ses appareils, afin de s'imposer comme un acteur mondial de l'IA, a déclaré le directeur financier de l'entreprise.

Lenovo, le plus grand fabricant d'ordinateurs personnels au monde, prévoit d'équiper sa large gamme de produits - des PC aux smartphones en passant par les appareils portables - de la technologie de l'IA. Au début du mois, elle a présenté Kira, un système d'intelligence intégré pour tous les appareils, qui s'intègre aux partenaires LLM.

"Nous sommes la seule entreprise, en dehors d'Apple, à détenir une part de marché significative à la fois sur les PC et les téléphones portables, et dans les écosystèmes ouverts Android et Windows", a déclaré Winston Cheng, directeur financier de Lenovo, à Reuters en marge du Forum économique mondial de Davos.

Contrairement à Apple, qui ne travaille actuellement qu'avec OpenAI et Google GOOGL.O Gemini, Lenovo cherche à conclure des accords avec beaucoup plus de développeurs LLM, a-t-il dit.

Parmi les partenaires potentiels figurent Humain en Arabie saoudite, Mistral AI en Europe, ainsi qu'Alibaba et DeepSeek en Chine, selon M. Cheng.

"Nous adoptons une approche d'orchestrateur", a-t-il déclaré. "Nous ne faisons pas notre propre LLM. Nous faisons vraiment un partenariat parce qu'il y a des réglementations dans le monde entier", a déclaré M. Cheng, un ancien banquier d'affaires spécialisé dans la technologie qui a rejoint Lenovo en 2024 et est devenu directeur financier en avril 2025.

Interrogé sur la flambée des prix des puces mémoire, qui a pesé sur les perspectives des fabricants d'électronique grand public à l'échelle mondiale, M. Cheng a déclaré que les coûts augmentaient et que l'entreprise prévoyait de répercuter ces hausses sur les clients.

L'entreprise technologique, qui fabrique également des serveurs, a dévoilé en janvier un partenariat avec le leader américain des puces d'IA Nvidia NVDA.O pour aider les fournisseurs de nuages d'IA à mettre rapidement en service des centres de données, par le biais d'une infrastructure d'IA hybride refroidie par liquide.

M. Cheng a déclaré à Reuters que les deux entreprises se concentreraient sur le "déploiement mondial" de la capacité et fabriqueraient localement, et pourraient envisager des lancements en Asie ou au Moyen-Orient.