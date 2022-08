Lennar: Wedbush n'est plus à surperformance information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 14:57

(CercleFinance.com) - Wedbush dégrade son opinion sur Lennar de 'surperformance' à 'neutre', notant que le titre ne se situe plus qu'à environ 5% de son objectif de cours inchangé à 88 dollars, et ne voyant pas de nouveau catalyseur pour remonter sa cible.



Le broker a abaissé ses attentes de croissance des commandes et de BPA pour le constructeur de maisons au titre de 2022 et 2023, 'de façon à refléter un comportement de la demande plus faible récemment observé par ses concurrents publics'.



'Comme pour les autres constructeurs, nous nous attendons à ce que le ralentissement actuel soit de courte durée avec une croissance des commandes et des finalisations rebondissant vers le second semestre 2023', indique-t-il néanmoins.