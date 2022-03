Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lennar: progression de 32% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 09:33









(CercleFinance.com) - Lennar Corp a dévoilé mercredi soir, pour son premier trimestre 2021-22, un bénéfice net ajusté de 800,2 millions de dollars, soit un BPA en progression de 32% à 2,70 dollars, pour des revenus en augmentation de 16% à 6,2 milliards de dollars.



Le groupe a vu ses livraisons en volume augmenter de 2% pour atteindre 12.538 logements et revendique une marge brute de 26,9% pour la construction résidentielle. Ses nouvelles commandes se sont en outre accrues de 1% à 15.747 logements.



Pour l'ensemble de l'année, Lennar prévoit de livrer environ 68.000 logements (contre 67.000 en prévision précédente), ainsi qu'une marge brute de la construction résidentielle entre 27,25% et 28% (contre 27% à 27,5% en prévision précédente).





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.