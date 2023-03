Lennar porté par ses résultats trimestriels

(AOF) - Lennar a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, les prix élevés de l'immobilier ayant contribué à compenser les pénuries d'approvisionnement dues à la hausse des coûts des matériaux et une pénurie de main-d’œuvre. Le groupe de construction immobilière a annoncé un bénéfice net du premier trimestre fiscal de 596 millions de dollars soit 2,06 dollars par action, contre 504 millions de dollars, à la même période, l'an dernier.

Les revenus ont atteint 6,49 milliards de dollars, contre 6,2 milliards de dollars un an avant. Le consensus FactSet était de 1,55 dollar de bénéfice par action pour 5,91 milliards de revenus.

Les livraisons ont progressé de 9% par rapport à l'année précédente pour atteindre 13.659 logements, au-dessus des prévisions qui se situaient à 12.569.

En vue du deuxième trimestre fiscal, Lennar entend livrer 15 000 à 16 000 logements et 62 000 à 66 000 sur l'exercice.

"Au cours du trimestre, nous avons vu une économie généralement forte à l'intersection d'une inflation élevée et de chiffres d'emploi élevés, tandis que le marché du logement a continué sur une route sinueuse pour tenter de trouver sa place", a indiqué Stuart Miller, le président de Lennar.

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.