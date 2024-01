Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lennar: hausse du dividende et des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - Lennar Corp a fait part mardi soir de la décision de son conseil d'administration d'augmenter son dividende annuel, le faisant passer de 1,50 à deux dollars par action, soit un dividende trimestriel de 50 cents par action de catégories A et B.



Le conseil a aussi autorisé le constructeur de maisons individuelles à racheter pour jusqu'à cinq milliards de dollars supplémentaires de ses actions en circulation, une autorisation de rachat sans date d'expiration.



Le dividende sera payable le 7 février au profit des actionnaires qui seront inscrits au 24 janvier. Les rachats d'actions pourront quant à eux être effectués dans le cadre de transactions sur le marché libre ou de gré à gré.





