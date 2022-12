Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lennar: hausse de 15% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Le constructeur de logements Lennar a publié mercredi soir un BPA ajusté en augmentation de 15% à 5,02 dollars au titre de son dernier trimestre 2021-22, pour des revenus totaux qui se sont accrus de 21% pour atteindre 10,2 milliards.



Les revenus des ventes résidentielles ont augmenté de 21% à 9,7 milliards de dollars, avec une augmentation de 13% du nombre de livraisons et une hausse de 8% du prix de vente moyen, mais les nouvelles commandes ont diminué de 24% en valeur.



'Notre volume de ventes et nos prix ont clairement été touchés par la hausse des taux d'intérêt, mais il subsiste une pénurie nationale importante de logements, en particulier de logements pour les travailleurs', souligne le PDG Stuart Miller.





