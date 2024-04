Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lennar: en rouge, un broker dégrade son opinion information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Lennar Corp. cède plus de 3% à New York après que Wedbush a dégrade son opinion de 'neutre' à 'sous-performance' sur le titre, ainsi que sur quatre autres noms de la construction de maisons aux Etats-Unis (dont DR Horton), dans une note sectorielle. L'objectif de cours est néanmoins maintenu à 144 dollars.



Le broker laisse ses estimations de BPA inchangées pour les cinq titres en question, mais il estime qu'ils pourraient connaitre un recul saisonnier normal pour cet été, en particulier après la fermeture de la fenêtre commerciale saisonnière en avril-mai.







