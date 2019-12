Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lennar : en léger retrait malgré des propos de broker Cercle Finance • 30/12/2019 à 15:43









(CercleFinance.com) - Lennar Corp recule de 0,8% sur les premiers échanges à Wall Street, alors que Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 72 dollars, dans l'attente des résultats de quatrième trimestre comptable, le 8 janvier. Il table pour le constructeur résidentiel sur un BPA de 1,89 dollar, soit un cent de moins que le consensus, pour une croissance totale des revenus de 3,2% à 6,7 milliards de dollars, contre une hausse de 2,7% attendue en moyenne par les analystes. 'Aux niveaux actuels, Lennar se traite 8,9 fois le BPA attendu pour 2020, contre une moyenne groupe de neuf fois', note le broker, qui 'ne voit pas de catalyseur pour cette décote' et juge le titre sous-valorisé à ces niveaux.

Valeurs associées LENNAR RG-A NYSE -0.75%