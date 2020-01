Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lennar Corp : triplement du dividende Cercle Finance • 10/01/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Lennar Corp annonce que son conseil d'administration a décidé jeudi soir d'augmenter de 213% le dividende annuel, le portant ainsi à 50 cents par action A ou B, à verser sur une base trimestrielle de 12,5 cents par action. Un premier acompte sera mis en paiement le 7 février au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 24 janvier. Pour rappel, le constructeur résidentiel a dévoilé un BPA de 2,13 dollars au titre de son dernier trimestre. 'Compte tenu de l'accent sur l'excellence opérationnelle, la stratégie de terrain et le cash-flow, un programme diversifié de réduction de dette, de rachat d'actions et maintenant de dividende accru, est approprié', estime le président exécutif Stuart Miller.

Valeurs associées LENNAR RG-A NYSE +2.60%