Lennar Corp : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Lennar Corp publie au titre de son dernier trimestre 2019 un bénéfice net en baisse de 15,3% à 674,3 millions de dollars, soit 2,13 dollars par action, BPA supérieur de 23 cents à l'estimation moyenne des analystes. Le constructeur résidentiel a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 8% à sept milliards de dollars, grâce à une augmentation du nombre de maisons livrées qui a plus que compensé une baisse du prix de vente moyen. 'Les nouvelles commandes et les livraisons ont dépassé nos attentes, augmentant de 23% et 16% respectivement', souligne le président exécutif Stuart Miller, qui s'attend à ce que les cash-flows continuent d'accélérer en 2020.

