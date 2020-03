Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lennar : consensus largement battu au 1er trimestre Cercle Finance • 19/03/2020 à 11:37









(CercleFinance.com) - Lennar Corp publie au titre de son premier trimestre 2020 un bénéfice net en croissance de 66% à 398,5 millions de dollars, soit 1,27 dollar par action, BPA supérieur de plus d'une quarantaine de cents à l'estimation moyenne des analystes. Le constructeur résidentiel a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 16% à 4,5 milliards de dollars, grâce à une augmentation du nombre de maisons livrées qui a largement compensé un léger recul du prix de vente moyen. 'Dans le contexte actuel, nous avons décidé de suspendre nos prévisions alors que le monde recherche ses marques', indique le président exécutif Stuart Miller, ajoutant que son équipe de direction fera les ajustements nécessaires.

Valeurs associées LENNAR RG-A NYSE +7.85%