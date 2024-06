Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lennar: augmentation de 15% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Lennar Corp publie au titre de son deuxième trimestre 2023-24 un BPA en augmentation de 15% à 3,45 dollars (3,38 dollars hors éléments exceptionnels), ainsi qu'un profit d'exploitation de 1,3 milliard pour ses activités de construction résidentielle.



Les revenus tirés des ventes de maisons ont augmenté de 9% pour s'établir à 8,4 milliards de dollars, en raison d'une hausse de 15% du nombre de maisons livrées, partiellement contrebalancée par une baisse de 5% du prix de vente moyen.



Les nouvelles commandes ont augmenté de 19% à près de 21.300 maisons, et le carnet de commandes de Lennar s'établissait à fin mai à un peu moins de 17.900 logements pour une valeur de 8,2 milliards de dollars.



'Bien que l'accessibilité ait continué de pâtir des taux d'intérêt, les acheteurs sont restés réceptifs à l'augmentation des incitatifs à la vente', note son co-CEO Stuart Miller, mentionnant aussi un 'environnement macroéconomique resté relativement constant'.





