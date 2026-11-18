Le milliardaire américano-britannique Len Blavatnik possède une participation valorisée à 5 milliards de dollars dans SpaceX, l'entreprise spatiale fondée par Elon Musk, selon des informations publiées mercredi par Bloomberg. Cet investissement représente une exposition financière importante pour l'homme d'affaires d'origine ukrainienne, dont les activités couvrent les médias, le divertissement, l'industrie et les technologies. La participation aurait été constituée par l'intermédiaire de sa société d'investissement Access Industries, déjà présente au capital de SpaceX depuis 2020.

Access Industries gère un portefeuille d'actifs valorisé à plus de 40 milliards de dollars, comprenant plusieurs participations majeures dans des entreprises internationales. Len Blavatnik contrôle notamment Warner Music Group, acquis en 2011 pour 3,3 milliards de dollars, ainsi que DAZN, la plateforme de streaming sportif basée à Londres. Ses investissements s'étendent également à la chimie avec LyondellBasell Industries, aux infrastructures numériques avec DigitalOcean, aux logiciels avec BMC Software et à la production audiovisuelle avec le studio A24. Cette diversification illustre une stratégie d'investissement reposant sur des positions importantes dans des secteurs aux profils économiques et technologiques variés.

Classé parmi les 50 personnes les plus fortunées au monde selon l'indice Bloomberg Billionaires, Len Blavatnik renforce ainsi son exposition à l'industrie spatiale à travers une entreprise devenue un acteur majeur du secteur. La valorisation de sa participation témoigne de l'importance prise par SpaceX dans les portefeuilles de grands investisseurs privés, au-delà des spécialistes traditionnels de l'aérospatiale. Cet engagement s'inscrit dans une relation financière établie depuis plusieurs années entre Access Industries et le groupe d'Elon Musk. Les informations disponibles ne précisent toutefois ni la proportion exacte du capital de SpaceX détenue par Blavatnik ni les modalités des investissements ayant permis de constituer cette position.