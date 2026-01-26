Leidos rachète la société de conception d'énergie ENTRUST pour environ 2,4 milliards de dollars

L'entreprise de défense Leidos Holdings LDOS.N a déclaré lundi qu'elle achèterait la société de conception d'énergie ENTRUST Solutions Group à la société de capital-investissement Kohlberg pour environ 2,4 milliards de dollars afin de renforcer ses offres d'ingénierie pour les services publics.

L'opération, que Leidos financera à l'aide d'une combinaison de nouvelles dettes, de liquidités et de billets de trésorerie, devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre 2026.

Leidos s'attend à ce que cette acquisition contribue immédiatement à la croissance de son chiffre d'affaires et à sa marge bénéficiaire ajustée. Elle augmentera le bénéfice ajusté par action de l'entreprise en 2027.