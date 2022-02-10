Legrand vise une marge opérationnelle ajustée de l’ordre de 20% en 2022
information fournie par Reuters10/02/2022 à 07:46
10 février (Reuters) - Le groupe Legrand LEGD.PA a annoncé jeudi dans un communiqué: * LEGRAND - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ANNUEL À EUR 1,34 MDS CONTRE EUR 1,07 MDS IL Y A UN AN * LEGRAND - CA ANNUEL À EUR 6,99 MDS CONTRE EUR 6,10 MDS IL Y A UN AN * LEGRAND - CASH FLOW LIBRE À FIN DÉCEMBRE À EUR 952,4 MLNS CONTRE EUR 1,03 MDS IL Y A UN AN * LEGRAND - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL À EUR 904,5 MLNS CONTRE EUR 681,2 MLNS IL Y A UN AN * LEGRAND - DETTE FINCANCIÈRE NETTE À FIN DÉCEMBRE EUR 2,52 MDS CONTRE EUR 2,60 MDS IL Y A UN AN * LEGRAND - PERSPECTIVES 2022: LE GROUPE VISE UNE CROISSANCE DE SES VENTES HORS EFFET DE CHANGE COMPRISE ENTRE +5% ET +11% * LEGRAND - PERSPECTIVES 2022: CROISSANCE ORGANIQUE COMPRISE ENTRE +3% ET +7% ET UN EFFET PÉRIMÈTRE COMPRIS ENTRE +2% ET +4% * LEGRAND - PERSPECTIVES 2022: MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE DE L’ORDRE DE 20% DU CA, AVEC UNE MARGE DE 19,9% À 20,7% AVANT ACQUISITIONS ET UNE DILUTION LIÉE AUX ACQUISITIONS COMPRISE ENTRE -20 ET -40 POINTS DE BASE * LEGRAND - LE GROUPE VISE UN TAUX DE RÉALISATION D’ENVIRON 100% POUR LA PREMIÈRE ANNÉE DE SA FEUILLE DE ROUTE RSE 2022-2024 * LEGRAND - LE GROUPE VA PROPOSER LE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE DE 1,65 € PAR ACTION AU TITRE DE 2021 * LEGRAND - L’IMPACT DE L’EFFET DE CHANGE SUR LE CA 2021 EST DE -2,0%, L’EFFET DE CHANGE ANNUEL SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 SERAIT D’ENVIRON +2% * LEGRAND - ANNONCE DE DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS, AVEC LES RACHATS D’EMOS ET DE GEIGER Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Bureau de Paris) ((blandine.henault@thomsonreuters.com;))
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