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Legrand vise une marge opérationnelle ajustée de l’ordre de 20% en 2022
information fournie par Reuters10/02/2022 à 07:46

    10 février (Reuters) - Le groupe Legrand  LEGD.PA  a annoncé
jeudi dans un communiqué:
    * LEGRAND - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ANNUEL À EUR 1,34 MDS
CONTRE EUR
1,07 MDS IL Y A UN AN
    * LEGRAND - CA ANNUEL À EUR 6,99 MDS CONTRE EUR 6,10 MDS IL
Y A UN
AN
    * LEGRAND - CASH FLOW LIBRE À FIN DÉCEMBRE À EUR 952,4 MLNS
CONTRE
EUR 1,03 MDS IL Y A UN AN
    * LEGRAND - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL À EUR 904,5
MLNS
CONTRE EUR 681,2 MLNS IL Y A UN AN
    * LEGRAND - DETTE FINCANCIÈRE NETTE À FIN DÉCEMBRE EUR 2,52
MDS
CONTRE EUR 2,60 MDS IL Y A UN AN
    * LEGRAND - PERSPECTIVES 2022: LE GROUPE VISE UNE CROISSANCE
DE
SES VENTES HORS EFFET DE CHANGE COMPRISE ENTRE +5% ET +11%
    * LEGRAND - PERSPECTIVES 2022: CROISSANCE ORGANIQUE COMPRISE
ENTRE
+3% ET +7% ET UN EFFET PÉRIMÈTRE COMPRIS ENTRE +2% ET +4%
    * LEGRAND - PERSPECTIVES 2022: MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE
DE
L’ORDRE DE 20% DU CA, AVEC UNE MARGE DE 19,9% À 20,7% AVANT
ACQUISITIONS ET UNE DILUTION LIÉE AUX ACQUISITIONS COMPRISE
ENTRE -20 ET -40 POINTS DE BASE
    * LEGRAND - LE GROUPE VISE UN TAUX DE RÉALISATION D’ENVIRON
100%
POUR LA PREMIÈRE ANNÉE DE SA FEUILLE DE ROUTE RSE 2022-2024
    * LEGRAND - LE GROUPE VA PROPOSER LE VERSEMENT D’UN
DIVIDENDE DE
1,65 € PAR ACTION AU TITRE DE 2021
    * LEGRAND -  L’IMPACT DE L’EFFET DE CHANGE SUR LE CA 2021
EST DE
-2,0%, L’EFFET DE CHANGE ANNUEL SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 2022
SERAIT D’ENVIRON +2%
    * LEGRAND - ANNONCE DE DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS, AVEC LES
RACHATS D’EMOS ET DE GEIGER

Texte original sur Eikon  .... 
Pour plus de détails, cliquez sur [ ]

 (Bureau de Paris)
 ((blandine.henault@thomsonreuters.com;))
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