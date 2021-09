Legrand : Virginie Gatin nommée Directrice de la Responsabilité Sociétale et Environnementale

(AOF) - Legrand annonce la nomination de Virginie Gatin au poste de Directrice de la Responsabilité Sociétale et Environnementale, elle devient à ce titre membre du Comité de Direction.bCette nomination marque l'engagement du groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale, composante essentielle du modèle de développement de Legrand. Virginie Gatin aura pour mission le pilotage de la stratégie RSE du groupe s'appuyant sur trois axes engageant l'ensemble de l'organisation et de ses parties prenantes : business ecosystem, people et environnement.

Diplômée de la London School of Economics en économie, d'HEC et titulaire d'un Master Développement durable et responsabilité des organisations de l'Université Paris Dauphine, Virginie Gatin a démarré sa carrière dans le marketing international pour différents acteurs du luxe, tout d'abord au sein des Parfums Nina Ricci (Puig) puis des Parfums Christian Dior (LVMH). En 2011, elle rejoint le groupe JCDecaux en tant que Directrice développement durable et qualité. De 2017 à 2020, elle conduit la stratégie de développement durable d'Heineken puis rejoint le groupe Mondelez où elle déploie notamment un programme de réduction des émissions de CO2.

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.