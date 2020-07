Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : veut renforcer sa trajectoire de décarbonisation Cercle Finance • 02/07/2020 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le groupe Legrand annonce ce soir sa volonté d'accélérer sa trajectoire de décarbonisation, validée en 2017 par l'initiative Science-Based Targets. 'Aujourd'hui, le Groupe aligne sa stratégie climat avec l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, visant à limiter l'augmentation mondiale des températures à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels et à atteindre la neutralité carbone', explique le groupe. Legrand vise ainsi la suppression de ses émissions nettes de gaz à effets de serre d'ici 2050 sur l'ensemble de ses activités.

