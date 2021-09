Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : vers une cassure imminente des 94E ? information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Legrand poursuit la consolidation amorcée sous un zénith absolu de 99,7E: le titre se dirige vers une cassure imminente des 94E (plancher du 20 et 21/09) qui libèrerait un potentiel de repli modéré de -4E vers 90E (ex-zénith du 16 au 30/06, plancher du 19/07), le principal support moyen terme se situant à 81E (zénith du 8 au 15 janvier, plancher du 4 avril).

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.32%