Legrand : vers un re-test des 97E (zénith du 15/12/2023) ?

information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 14:19









(CercleFinance.com) - Legrand rebondit une fois de plus sur le plancher annuel des 90/90,3E: le titre accuse un certain retard sur Schneider qui pulvérise record sur record.

Peut-être un retour de la dynamique haussière et un 'effet rattrapage' pourrait se solder par un retracement des 97E (zénith du 15/12/2023) puis le test d'une résistance oblique moyen terme qui gravite vers 98,5E.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +2.50%