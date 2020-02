Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand va proposer de dissocier présidence et direction générale Reuters • 28/02/2020 à 07:36









PARIS, 28 février (Reuters) - * LEGRAND VA PROPOSER DE DISSOCIER PRÉSIDENCE ET DIRECTION GÉNÉRALE * LEGRAND VA PROPOSER DE DÉSIGNER BENOÎT COQUART COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ANGELES GARCIA-POVEDA COMME PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Bureau de Paris)

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.79%