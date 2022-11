Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : teste la base du corridor 78/80,5E information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - Legrand traverse une séquence 'portes de saloon' et teste la base du corridor 78/80,5E : en cas de pullback sous 77E, le prochain support 'solide' se dessine vers 72E.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -1.64%