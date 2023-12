Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: termine en repli, un analyste n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 17:36









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en repli de près de 1,7% après l'analyse négative d'UBS. Il conserve cependant un gain de près de 27% depuis le 1er janvier.



UBS dégrade sa recommandation sur Legrand directement de 'achat' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 108 à 82 euros, une nouvelle cible impliquant un potentiel de baisse de 15% pour le titre du fournisseur français d'infrastructures électriques.



Justifiant sa position sur le dossier par 'un potentiel de croissance limité, des risques cycliques et une valorisation exigeante', le broker affiche une préférence pour Schindler, Kone et Assa Abloy dans le domaine du bâtiment à croissance de qualité.



Morgan Stanley avait abaissé aussi mardi dernier sa recommandation sur le titre Legrand, ramenée de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit de 100 à 98 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen des biens d'équipement, le broker explique percevoir un potentiel 'limité' d'amélioration des estimations du consensus pour 2024.



S'il dit considérer l'électrification du Vieux Continent comme un thème d'investissement toujours aussi porteur, le courtier évoque des marchés moins dynamiques à court terme, notamment du fait de la forte exposition du groupe français au segment résidentiel.



'Nous voyons toujours Legrand comme l'un des meilleurs modèles économiques du secteur industriel européen et envisageons un scénario favorable à moyen terme, mais nous ne percevons que peu de catalyseurs susceptibles de la conduire à surperformer dans l'immédiat', conclut-il.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -1.75%