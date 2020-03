Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : suspension des objectifs annuels Cercle Finance • 26/03/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Legrand annonce suspendre ses objectifs 2020 publiés le 13 février dernier qui s'entendaient, comme annoncé, 'hors changement majeur de l'environnement économique éventuellement lié à l'évolution de la situation sanitaire mondiale'. Face à la dégradation de la situation sanitaire et économique mondiale du fait de la propagation rapide du Covid-19 dans de nombreux pays, le groupe de matériel électrique déclare 'travailler très activement à la protection de sa rentabilité et de son cash-flow libre'.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +1.94%