(CercleFinance.com) - Legrand se rapproche de la résistance des 88E du 19 mai et en cas de franchissement, s'ouvrirait la route des 90E, pour un retracement du zénith du 16 février dernier.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +1.71%