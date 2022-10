Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : se rapproche de la résistance des 72E de fin août information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 17:36









(CercleFinance.com) - Legrand dessine l'ébauche d'une reprise en 'V' sur 64,9E (plancher du 29/09) et se rapproche de la résistance des 72E de fin août.

L'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 74,56E du 13 septembre puis le test de 76,5E (pic des 12 et 13 septembre).





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +1.45%