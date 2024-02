Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand : s'enfonce sous le plancher annuel des 89,3E ? information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Legrand menace de s'enfoncer sous le plancher annuel des 89,3/89,5E des 10 et 10 janvier.

En cas de confirmation, le titre poursuivrait la consolidation amorcée sous 94E (le 12 février) en direction de 84,4E, le plancher du 22/09/2023 puis 80E.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -1.93%