Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : retracement du zénith annuel des 93E imminent information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Legrand refranchit en force les 91E : le retracement du 'plus haut annuel' des 93E des 14 juin et 2 août semble maintenant imminent.

Le prochain objectif ne serait autre qu'un test des 100E, niveau plus revu depuis le 13 janvier 2022... et le record historique des 103,5E du 5/1/2022 serait alors à portée.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +2.29%