Legrand : retrace ses records absolus de début janvier 2022

(CercleFinance.com) - Le record absolu de clôture du 5 janvier 2022 (103,85E) va probablement tomber puisque le titre évolue déjà entre 103,9 et 104E.

Il ne lui resterait alors qu'à améliorer le record intraday des 104,3E (du 5/1/2022).

La sortie par le haut du corridor 93,9/99,6E survenue la veille validait un objectif de 104,3/104,5E qui est sur le point d'être accompli... mais cela le ramène au contact de la résistance majeure des 104E : gare au double-top.





