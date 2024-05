Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand : retombe et comble le 'gap' des 100,6E du 9 mai information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 19:19









(CercleFinance.com) - Legrand teste 104,9E puis retombe de -4% pour combler le 'gap' des 100,6E du 9 mai.

Le titre devrait tester une zone de soutien vers 100E/99,6E (ex-zénith du 21 mars) et en cas de poursuite du repli, le prochain palier de soutien se dessine vers 96E





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.32%